Кришито: Роналду более разноплановый футболист, чем Месси

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, ныне выступающий за «Дженоа», высоко оценил профессиональный уровень нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.



«Роналду живёт вызовами, он всегда стремится улучшить себя. Если у тебя нет такой мотивации, ты никогда не сможешь остаться в такой форме к 34 годам. Роналду — кумир моих детей. На мой взгляд, он более разноплановый игрок, чем Месси», — приводит слова Кришито сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Напомним, 34-летний Роналду оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (3:0), что позволило туринскому «Ювентусу» выйти в следующий раунд турнира, несмотря на поражение в первой встрече со счётом 0:2.

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