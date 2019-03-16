Хохлов: «Динамо» не смогло реализовать свои моменты в матче с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов подвёл итоги матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:1).



«Как комментировать, если попали в штангу, это футбол. Мы не смогли реализовать свои моменты. Пять сантиметров вправо — гол, пять влево — штанга. Что сказать? Нам не повезло в этом компоненте. Нельзя увлекаться нападением, забывая об обороне. Мы пропустили, а свои моменты не реализовали», — приводит слова Хохлова пресс-служба «Оренбурга».



«Оренбург» набрал 26 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (23) — на 12-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит».

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