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Парфёнов: в принципе, «Урал» справлялся с атаками ЦСКА, обвинить ребят не в чем

Парфёнов: в принципе, «Урал» справлялся с атаками ЦСКА, обвинить ребят не в чем
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов оценил выступление команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Пришлось сразу вносить коррективы. Эрик ушёл на разминке, поэтому перестраивались. Только порадовались, что у нас есть выбор нападающих. Ильин получил травму и выбыл надолго, и у Эрика травма. Поэтому добавить в атаке было сложно.

Потеряли концентрацию на стандарте. В принципе, справлялись с атаками ЦСКА. Понятно, что было тяжело, но ребята выполняли установку, старались. Обвинить их не в чем.

Пауза на игры сборных нам поможет. У нас был непростой график, из четырёх матчей было три топа. Всё-таки это большая нагрузка и психологическая, и физическая. Восстановимся и будем сражаться. Да, находимся в непростой ситуации, но мы все в ней. Будем выбираться из неё все вместе», — сказал Парфёнов в эфире канала «Матч Премьер».

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