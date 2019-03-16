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Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Дженоа»

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Дженоа»
Футбол / Италия

«Ювентус» огласил заявку на матч 28-го тура итальянской Серии А с «Дженоа». Встреча состоится завтра, 17 марта, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

Нападающий туринской команды Криштиану Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на эту встречу. Тренерский штаб принял решение дать форварду время на отдых.

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Касерес, Пьянич, Дибала, Алекс Сандро, Матюиди, Манджукич, Кин, Бонуччи, Канселу, Пинсольо, Перин, Джан, Ругани, Бентанкур, Бернардески, Спинаццола, Кавилья, Морено.

Туринский «Ювентус» набрал 75 очков в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Дженоа» (30) — на 14-м месте в таблице чемпионата Италии.

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