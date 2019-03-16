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«Сочи» обыграл «Краснодар-2» в гостевом матче ФНЛ

«Сочи» обыграл «Краснодар-2» в гостевом матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал «Сочи». Встреча состоялась на стадионе fкадемии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола встречи стал защитник «Сочи» Игорь Юрганов, отправивший мяч в ворота «Краснодара-2» на 31-й минуте. В компенсированное время матча второй гол забил форвард Николай Обольский. Таким образом, сочинская команда продлила беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 7 матчей.

«Сочи» набрал 45 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Краснодар-2» (40) — на 8-м месте в таблице первенства России. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 51 очко в 26 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
16 марта 2019, суббота. 15:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
0 : 2
Сочи
Сочи
0:1 – Юрганов – 31, 0:2 – Обольский – 90+4
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