«Сочи» обыграл «Краснодар-2» в гостевом матче ФНЛ

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал «Сочи». Встреча состоялась на стадионе fкадемии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Автором первого гола встречи стал защитник «Сочи» Игорь Юрганов, отправивший мяч в ворота «Краснодара-2» на 31-й минуте. В компенсированное время матча второй гол забил форвард Николай Обольский. Таким образом, сочинская команда продлила беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 7 матчей.



«Сочи» набрал 45 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Краснодар-2» (40) — на 8-м месте в таблице первенства России. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 51 очко в 26 матчах.