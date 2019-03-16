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«Уотфорд» стал первым полуфиналистом Кубка Англии, обыграв «Кристал Пэлас»

«Уотфорд» стал первым полуфиналистом Кубка Англии, обыграв «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Уотфорд» принимал «Кристал Пэлас». Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал хавбек «Уотфорда» Этьен Капу, отличившийся на 27-й минуте после передачи защитника Крэйга Кэткарта. В середине второго тайма нападающий «Кристал Пэлас» Миши Батшуайи сравнял счёт. Победный мяч на 79-й минуте забил форвард хозяев Андре Грэй, голевой пас отдал полузащитник Роберто Перейра.

«Уотфорд» вышел в полуфинал Кубка Англии, где сыграет с победителем пары «Суонси Сити» — «Манчестер Сити». В других матчах 1/4 финала встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед», а также «Миллуолл» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

Кубок Англии. 1/4 финала
16 марта 2019, суббота. 15:15 МСК
Уотфорд
Уотфорд
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 – Капу – 27, 1:1 – Батшуайи – 62, 2:1 – Грэй – 79
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