Навас, Иско и Бэйл — в старте «Реала» на первый матч после возвращения Зидана

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился с составом на домашний матч 28-го тура испанской Примеры с «Сельтой» из Виго.

Вратарь: Кейлор Навас.

Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Альваро Одриосола.

Полузащитники: Иско, Лука Модрич, Тони Кроос, Марко Асенсио.

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл.

Запасные: Тибо Куртуа, Серхио Регилон, Хосе Игнасио Начо, Федерико Вальверде, Браим Диас, Даниель Себальос, Мариано.

Матч «Реал» — «Сельта» состоится сегодня, 16 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Эта игра станет для Зидана первой после возвращения на пост главного тренера «сливочных». Французский специалист возглавлял мадридскую команду с 2016 по 2018 год.