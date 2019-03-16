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«Шальке» потерпел четвёртое подряд поражение в Бундеслиге, проиграв «Лейпцигу»

«Шальке» потерпел четвёртое подряд поражение в Бундеслиге, проиграв «Лейпцигу»
Футбол / Германия

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, отправивший мяч в ворота «Шальке» на 14-й минуте.

«Шальке» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате Германии. Беспроигрышная серия «Лейпцига» достигла восьми матчей. Ранее команда Ральфа Рангника одержала четыре победы и три раза сыграла вничью.

Результаты других матчей 26-го тура Бундеслиги

«Вольфсбург» — «Фортуна» — 5:2

«Аугсбург» — «Ганновер-96» — 3:1

«Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 1:1.

Турнирную таблицу немецкого первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 26-й тур
16 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
0 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 – Вернер – 14
Германия - Бундеслига. 26-й тур
16 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
5 : 2
Фортуна
Дюссельдорф
0:1 – Айхан – 30, 1:1 – Мехмеди – 34, 2:1 – Вегорст – 54, 3:1 – Кнохе – 57, 4:1 – Вегорст – 59, 4:2 – Раман – 65, 5:2 – Вегорст – 88
Германия - Бундеслига. 26-й тур
16 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
3 : 1
Ганновер-96
Ганновер
0:1 – Вайдандт – 8, 1:1 – Кордова – 65, 2:1 – Шмид – 78, 3:1 – Хан – 86
Германия - Бундеслига. 26-й тур
16 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
1 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 – Крамарич – 42, 1:1 – Цубер – 66
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