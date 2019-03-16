«Шальке» потерпел четвёртое подряд поражение в Бундеслиге, проиграв «Лейпцигу»

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, отправивший мяч в ворота «Шальке» на 14-й минуте.
«Шальке» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате Германии. Беспроигрышная серия «Лейпцига» достигла восьми матчей. Ранее команда Ральфа Рангника одержала четыре победы и три раза сыграла вничью.
Результаты других матчей 26-го тура Бундеслиги
«Вольфсбург» — «Фортуна» — 5:2
«Аугсбург» — «Ганновер-96» — 3:1
«Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 1:1.
Турнирную таблицу немецкого первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
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