«Суонси Сити» — «Манчестер Сити»: Зинченко начнёт встречу на скамейке запасных

Тренерские штабы «Суонси Сити» и «Манчестер Сити» определились с составами на матч 1/4 финала Кубка Англии. Украинский полузащитник «горожан» Александр Зинченко начнёт встречу на скамейке запасных.

«Суонси Сити»: Нордфельдт, ван дер Хорн, Картер-Викерс, Робертс, Граймз, Фултон, Дайер, Байерс, Джеймс, Рутледж, Целина.

Запасные: Малдер, Джон, Харрис, Асоро, Маккей, Дханда, Бейкер-Ричардсон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт, Делф, Гюндоган, Силва, Сильва, Марез, Жезус, Зане.

Запасные: Мурич, Данило, Гарсия, Зинченко, Фоден, Стерлинг, Агуэро.

Матч «Суонси Сити» — «Манчестер Сити» пройдёт сегодня, 16 марта, в Суонси на стадионе «Либерти» и начнётся в 20:20 мск. Победитель встречи выйдет в полуфинал Кубка Англии, где сыграет с «Уотфордом».