«Спартак-2» потерпел поражение в матче с «Балтикой»

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» принимала московский «Спартак-2». Встреча прошла в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый гол на 53-й минуте забил полузащитник Александр Саплинов. В середине второго тайма Саплинов оформил дубль.
«Балтика» одержала вторую победу в последних трёх матчах в ФНЛ. Серия «Спартака» без побед достигла пяти встреч. Ранее красно-белые потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.
«Спартак-2», набрав 37 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Балтика» (31) — 15-е.
В следующем туре калининградская команда на выезде сыграет с «Факелом» в Воронеже, а московский клуб дома встретится с «Нижним Новгородом». Оба матча состоятся 24 марта.