Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Леганес» — «Жирона». 16 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак-2» потерпел поражение в матче с «Балтикой»

«Спартак-2» потерпел поражение в матче с «Балтикой»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги калининградская «Балтика» принимала московский «Спартак-2». Встреча прошла в Калининграде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол на 53-й минуте забил полузащитник Александр Саплинов. В середине второго тайма Саплинов оформил дубль.

«Балтика» одержала вторую победу в последних трёх матчах в ФНЛ. Серия «Спартака» без побед достигла пяти встреч. Ранее красно-белые потерпели два поражения и дважды сыграли вничью.

«Спартак-2», набрав 37 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Балтика» (31) — 15-е.

В следующем туре калининградская команда на выезде сыграет с «Факелом» в Воронеже, а московский клуб дома встретится с «Нижним Новгородом». Оба матча состоятся 24 марта.

ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
16 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
2 : 0
Спартак-2
Москва
1:0 – Саплинов – 53, 2:0 – Саплинов – 73
«Балтика» греет воду в душе кипятильником. Что интересного в ФНЛ
Лидер сменился, «Зенит-2» валится вниз, Кононов посетил один из матчей.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент