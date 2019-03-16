«Вест Хэм» переиграл «Хаддерсфилд», забив три мяча за последние 15 минут

«Вест Хэм Юнайтед» одержал волевую победу в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун». Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Олимпийский», завершилась со счётм 4:3 в пользу хозяев.

Лондонцы вышли вперёд на 15-й минуте, когда Марк Ноубл реализовал пенальти. После этого уже через две минуты Жуниньо Бакуна сравнял счёт, а на 30-й минуте Карлан Ахирни-Грант вывел гостей вперёд. После перерыва Ахирни-Грант оформил дубль, но удержать победный счёт «Хаддерсфилд» не смог. На 75-й минуте Аджело Огбонна сократил отставание в счёте, а на 84-й минуте Хавьер Эрнандес восстановил равновесие. Мексиканский форвард «Вест Хэма» в компенсированное время оформил дубль и принёс лондонцам победу.

«Вест Хэм» набрал 42 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд» (14) замыкает турнирную таблицу.