Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Леганес» — «Жирона». 16 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вест Хэм» переиграл «Хаддерсфилд», забив три мяча за последние 15 минут

«Вест Хэм» переиграл «Хаддерсфилд», забив три мяча за последние 15 минут
Футбол / Англия

«Вест Хэм Юнайтед» одержал волевую победу в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун». Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе «Олимпийский», завершилась со счётм 4:3 в пользу хозяев.

Лондонцы вышли вперёд на 15-й минуте, когда Марк Ноубл реализовал пенальти. После этого уже через две минуты Жуниньо Бакуна сравнял счёт, а на 30-й минуте Карлан Ахирни-Грант вывел гостей вперёд. После перерыва Ахирни-Грант оформил дубль, но удержать победный счёт «Хаддерсфилд» не смог. На 75-й минуте Аджело Огбонна сократил отставание в счёте, а на 84-й минуте Хавьер Эрнандес восстановил равновесие. Мексиканский форвард «Вест Хэма» в компенсированное время оформил дубль и принёс лондонцам победу.

«Вест Хэм» набрал 42 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд» (14) замыкает турнирную таблицу.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
16 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
4 : 3
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1:0 – Ноубл – 15 (пен), 1:1 – Бакуна – 17, 1:2 – Ахирни-Грант – 30, 1:3 – Ахирни-Грант – 65, 2:3 – Огбонна – 75, 3:3 – Эрнандес – 84, 4:3 – Эрнандес – 90+1
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент