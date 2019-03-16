«Лестер» нанёс поражение «Бёрнли», играя с четвёртой минуты в меньшинстве

«Лестер Сити» одержал победу в матче 31-го тура английской Премьер-Лиги с «Бёрнли». Встреча, проходившая на стадионе «Тёрф Мур», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Лестер» остался в меньшинстве уже на четвёртой минуте. Защитник «лис» Гарри Магуайр был удалён за фол последней надежды. На 33-й минуте счёт открыл Джеймс Мэддисон, который вывел «Лестер» вперёд. Хозяева отыгрались на 38-й минуте стараниями Дуайта Макнила. Но в концовке, на 90-й минуте, победу гостям принёс точный удар Уэса Моргана.

«Лестер» набрал 41 очко и вышел на 10-е место в турнирной таблице. «Бёрнли» (30) — на 17-м месте.

В матче 31-го тура АПЛ вничью сыграли «Борнмут» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе хозяев дубль оформил Джошуа Кинг, у гостей отличились экс-форвард «Зенита» Соломон Рондон и Мэтт Ричи. При этом «Ньюкасл» сравнял счёт уже в компенсированное время.

«Борнмут» (38) — на 11-м месте, «Ньюкасл» (35) — на 13-м.