Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Леганес» — «Жирона». 16 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Голы Иско и Бэйла принесли «Реалу» победу в первой игре после возвращения Зидана

Голы Иско и Бэйла принесли «Реалу» победу в первой игре после возвращения Зидана
Футбол / Испания

В матче 28-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Сельту» из Виго. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал хавбек Иско, отличившийся в середине второго тайма после передачи нападающего Карима Бензема. На 77-й минуте преимущество «сливочных» увеличил форвард Гарет Бэйл, голевой пас отдал защитник Марсело.

Этот матч стал первым для Зинедина Зидана после возвращения на пост главного тренера «Реала». Французский специалист возглавлял столичную команду с 2016 по 2018 год.

«Реал», набрав 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» (25) — 18-е.

В 29-м туре испанского первенства клуб из Виго 30 марта на своём поле примет «Вильярреал», а мадридская команда на следующий день дома сыграет с «Уэской».

Испания - Примера. 28-й тур
16 марта 2019, суббота. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2 : 0
Сельта
Виго
1:0 – Иско – 62, 2:0 – Бэйл – 77
Сульшер: слухи о Бэйле? Летом «МЮ» будет искать качественных футболистов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент