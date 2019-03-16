Поляков: обидно пропускать со стандарта, у ЦСКА было не много моментов

Защитник «Урала» Денис Поляков прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Обидно пропускать со стандарта, моментов у соперника было не так много. В первом тайме был хороший момент у ЦСКА. А больше и не вспомню моментов. Обидно, но будем выбираться из этой ситуации.

Хочется в каждом матче играть на ноль, брать очки и побеждать. В прошлом матче и с «Ахматом» в концовке пропустили.

Чему отдаём приоритет? Нет приоритетов. Нам важен и Кубок России, и чемпионат», — сказал Поляков в интервью клубной пресс-службе.

ЦСКА набрал 36 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги. При этом у занимающих первое и третье места «Зенита» (40) и «Краснодара» (35) по одной игре в запасе. Сине-бело-голубые 17 марта сыграют со «Спартаком», а «быки» – с «Локомотивом».