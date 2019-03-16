Араторе: «Урал» провёл хороший матч с ЦСКА, но один момент всё решил

Полузащитник «Урала» Марко Араторе прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Сложно сказать, почему проиграли. Мы хорошо играли, действовали как команда. И потом нам не повезло, мы пропустили после углового. Один момент всё решил.

Думаю, на стадионе все видели, что мы пытались вернуться в игру, сравнять счёт. ЦСКА — хорошая команда, сделать это было сложно.

Был ли готов к выходу с первых минут? Да, конечно, я узнал о том, что попал в стартовый состав, перед началом игры, но доволен. Я профессионал, готов играть всегда.

Почему пропускаем на последних минутах? Сложно объяснить. У ЦСКА был полумомент. И в итоге получается такой результат», — сказал Араторе в интервью пресс-службе «Урала».