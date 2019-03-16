Гранат получил перелом малоберцовой кости в матче с «Ростовом»

Защитник «Рубина» Владимир Гранат получил перелом малоберцовой кости после неудачного падения в концовке домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:2), сообщает пресс-служба казанского клуба.

Гранат был заменён на первой добавленной минуте второго тайма. 31-летнего россиянина унесли с поля на носилках. Вместо него в игру вступил полузащитник Владислав Пантелеев.

«Желаем Владимиру здоровья и скорейшего возвращения в строй!» — говорится в сообщении «Рубина».

В нынешнем сезоне РПЛ Гранат принял участие в 14 встречах.

Казанская команда, набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре подопечные Курбана Бердыева на выезде сыграют с «Енисеем». Матч состоится в Красноярске на стадионе «Центральный» 30 марта.