Аленичев — о положении «Енисея»: всякое может случиться, будем верить в чудеса

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев дал комментарий после поражения в выездном матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:2).

«В первом тайме, наверное, было некоторое преимущество у «Арсенала». Тем не менее первый голевой момент имели мы, попав в перекладину. Затем пропустили сумасшедший гол — кажется, после рикошета.

В перерыве постарался настроить ребят на более примитивный футбол, потому что на таком поле показать интересную, качественную игру практически невозможно. Сбились на навал, могли сравнять счёт, имея стопроцентный голевой момент. В концовке уже появились свободные зоны в наших оборонительных действиях, чем воспользовался соперник. По игре ли счёт? Думаю, на один гол мы всё-таки наиграли.

Что касается нашего положения, то оно небезнадёжно. Ещё 10 туров впереди, и в футболе всякое может случиться. Будем верить в чудеса», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Енисей», набрав 11 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.