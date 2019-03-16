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Голы Иско и Бэйла — в видеообзоре матча «Реал» — «Сельта»

Голы Иско и Бэйла — в видеообзоре матча «Реал» — «Сельта»
Футбол / Испания

В матче 28-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Сельту» из Виго. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал хавбек Иско, отличившийся в середине второго тайма. На 77-й минуте преимущество «сливочных» увеличил форвард Гарет Бэйл.

Видео доступно на «Чемпионате».

Этот матч стал первым для Зинедина Зидана после возвращения на пост главного тренера «Реала». Французский специалист возглавлял столичную команду с 2016 по 2018 год.

«Реал», набрав 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» (25) — 18-е.

В 29-м туре испанского первенства клуб из Виго 30 марта на своём поле примет «Вильярреал», а мадридская команда на следующий день дома сыграет с «Уэской».

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