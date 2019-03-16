Мадридский «Атлетико» проиграл «Атлетику» из Бильбао в матче Примеры

В матче 28-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла в Бильбо на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Иньяки Уильямс, отличившийся в середине второго тайма после передачи полузащитника Иньиго Кордобы. На 85-й минуте преимущество «Атлетика» увеличил форвард Кенан Кодро, голевой пас отдал хавбек Ибай Гомес.

«Атлетик» одержал первую победу в последних трёх матчах в чемпионате Испании. К тому же команда из Бильбао прервала победную серию мадридского клуба, которая состояла из четырёх встреч.

«Атлетико», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, «Атлетик» (37) — девятое.