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Гол Ройса на 92-й минуте принёс «Боруссии» победу над «Гертой»

Гол Ройса на 92-й минуте принёс «Боруссии» победу над «Гертой»
Футбол / Германия

Дортмундская «Боруссия» одержала победу в выездном матче 26-го тура Бундеслиги с «Гертой». Встреча проходила в Берлине и завершилась со счётом 3:2.

Уже на 4-й минуте отличился полузащитник хозяев Саломон Калу, однако вскоре гости смогли отыграться усилиями Томаса Делейни. На 35-й минуте Калу вновь вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. В самом начале второго тайма Дан-Аксель Загаду восстановил равновесие на табло. Решающий мяч забил форвард дортмундцев Марко Ройс, поразивший ворота Руне Ярстейна в компенсированное время.

С 85-й минуты «Герта» играла в меньшинстве, поскольку Джордан Торунарига получил второй «горчичник». А на 95-й минуте прямую красную карточку заработал его партнёр по команде Ведад Ибишевич, со злости бросивший мяч в голкипера соперников.

«Боруссия» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая «Баварию» на три очка, но у мюнхенцев есть игра в запасе. «Герта» располагается на 10-й строчке.

Германия - Бундеслига. 26-й тур
16 марта 2019, суббота. 20:30 МСК
Герта
Берлин
2 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 – Калу – 4, 1:1 – Делейни – 14, 2:1 – Калу – 35 (пен), 2:2 – Загаду – 47, 2:3 – Ройс – 90+2
Удаления: Торунарига, 85, Ибишевич, 90+5 – нет
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