Агуэро забил победный гол «Манчестер Сити» в Кубке Англии из офсайда

«Манчестер Сити» вышел полуфинал Кубка Англии, одержав победу в матче с «Суонси». Встреча, проходившая на стадионе «Либерти», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Победный мяч на 88-й минуте забил форвард Серхио Агуэро. Как показали видеоповторы, мяч был забит из офсайда.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Кубка Англии.

В матчах Кубка Англии используются видеоповторы. Однако соответствующее оборудование установлено только на стадионах клубов английской Премьер-Лиги. «Суонси» в настоящее время выступает в Чемпионшипе. Валлийский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице.

Ранее в полуфинал турнира вышел «Уотфорд», обыгравший «Кристал Пэлас» (2:1). Ещё две путёвки оспорят «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», а также «Милуолл» и «Брайтон».