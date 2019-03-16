Вальверде: «Барса» — фаворит в противостоянии с «МЮ»? Я бы не стал так говорить

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результат жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинале «Барселона» встретится с «Манчестер Юнайтед».

«Матчи с «Манчестер Юнайтед» будут тяжёлыми, как и все другие. «Манчестер Юнайтед» — команда с богатой историей, как и «Барселона». Уверен, матчи будут интересными и яркими. Шансы есть у обеих команд. «Манчестер Юнайтед» прошёл «ПСЖ», несмотря на многочисленные кадровые потери.

Не считаю, что ответный матч на «Камп Ноу» даёт нам преимущество. «Манчестер Юнайтед» приехал в Париж, находясь позади, но сумел добиться своего.

«Барселона» — фаворит этого противостояния? Я не должен так говорить. Статус фаворита ничего не даёт. Мы становимся фаворитами, только если выходим в следующий раунд», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.