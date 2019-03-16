Навас — о матче с «Сельтой»: сегодня взошло солнце

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 28-го тура испанской Примеры с «Сельтой». 32-летний футболист вышел в стартовом составе «сливочных» и оставался на поле до финального свистка.

«Люди, которые говорили, что я плохо тренировался, теперь должны признать, что были неправы. Они не знают меня и никогда не видели, как я занимаюсь на базе «Реала». В клубе все знают, что я хорошо тренируюсь.

В конце туннеля всегда есть свет — именно с таким подходом я работаю. Каждую неделю усердно тренируюсь, чтобы попасть в состав. Сегодня взошло солнце. Всегда стараюсь внести вклад. Эта ситуация сделала меня сильнее, у меня будет больше желания.

Я давно не играл, так что очень счастлив. Будущее станет известно позже. Я и моя семья счастливы здесь. Посмотрим, что произойдёт. Моё желание не изменилось — планирую до конца доработать контракт», — приводит слова Наваса Marca.