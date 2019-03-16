«Сент-Этьен» разгромил «Кан», «Страсбург» упустил победу в матче с «Нимом»

В матче 29-го тура французской Лиги 1 «Кан» принимал «Сент-Этьен». Встреча прошла в Кане на стадионе «Мишель д'Орнано» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий Ромен Амума, отличившийся на 4-й минуте. В середине первой половины преимущество «Сент-Этьена» удвоил форвард Роберт Берич. До перерыва ещё один мяч в ворота «Кана» забил нападающий Арно Норден. На 85-й минуте отличился форвард Ламин Гезали. Точку в игре поставил полузащитник Валентин Вада в компенсированное время.

Результаты других матчей 29-го тура чемпионата Франции

«Ним» — «Страсбург» — 2:2

«Анже» — «Амьен» — 0:0

«Генгам» — «Дижон» — 1:0

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