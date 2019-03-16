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«Сент-Этьен» разгромил «Кан», «Страсбург» упустил победу в матче с «Нимом»

«Сент-Этьен» разгромил «Кан», «Страсбург» упустил победу в матче с «Нимом»
Футбол / Франция

В матче 29-го тура французской Лиги 1 «Кан» принимал «Сент-Этьен». Встреча прошла в Кане на стадионе «Мишель д'Орнано» и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий Ромен Амума, отличившийся на 4-й минуте. В середине первой половины преимущество «Сент-Этьена» удвоил форвард Роберт Берич. До перерыва ещё один мяч в ворота «Кана» забил нападающий Арно Норден. На 85-й минуте отличился форвард Ламин Гезали. Точку в игре поставил полузащитник Валентин Вада в компенсированное время.

Результаты других матчей 29-го тура чемпионата Франции

«Ним» — «Страсбург» — 2:2

«Анже» — «Амьен» — 0:0

«Генгам» — «Дижон» — 1:0

Турнирную таблицу французского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 29-й тур
16 марта 2019, суббота. 22:00 МСК
Кан
Кан
0 : 5
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:1 – Амума – 4, 0:2 – Берич – 20, 0:3 – Норден – 30, 0:4 – Гезали – 85, 0:5 – Вада – 90+1
Франция - Лига 1. 29-й тур
16 марта 2019, суббота. 22:00 МСК
Ним
Ним
2 : 2
Страсбург
Страсбург
0:1 – Мотиба – 9, 0:2 – Фофана – 53, 1:2 – Либой – 66, 2:2 – Саванье – 90+2 (пен)
Франция - Лига 1. 29-й тур
16 марта 2019, суббота. 22:00 МСК
Анже
Анже
0 : 0
Амьен
Амьен
Франция - Лига 1. 29-й тур
16 марта 2019, суббота. 22:00 МСК
Генгам
Генгам
1 : 0
Дижон
Дижон
1:0 – Блас – 86 (пен)
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