Агуэро: мы верили в камбэк «Манчестер Сити» в матче со «Суонси»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка Англии со «Суонси». Встреча, проходившая на стадионе «Либерти», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. При этом по ходу матча «Манчестер Сити» проигрывал в два мяча.

«Иногда такие камбэки происходят. Важно, что мы вышли в полуфинал, мы очень счастливы. Мы верили, что можем вернуться в игру, сражались», — сказал Агуэро в эфире BT Sport.

Отметим, что победный мяч «Манчестер Сити» забил из офсайда. В Кубке Англии используется система VAR, но оборудованием оснащены лишь стадионы клубов Премьер-лиги. «Суонси» в настоящее время выступает в Чемпионшипе.

Ранее в полуфинал турнира вышел «Уотфорд», обыгравший «Кристал Пэлас» (2:1). Ещё две путёвки оспорят «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», а также «Милуолл» и «Брайтон».