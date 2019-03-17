Гол Фернандеса — в видеообзоре матча «Урал» — ЦСКА

В 20-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал ЦСКА. Матч прошёл на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился победой гостей со счётом 1:0.

Команды не могли открыть счёт на протяжении большей части встречи. Лишь на 75-й минуте «армейцам» удалось выйти вперёд – гол забил защитник Марио Фернандес, а результативную передачу записал в актив полузащитник Иван Обляков. До конца игры хозяевам не удалось восстановить равенство.

Видео доступно на канале Премьер-Лиги в Rutube.

ЦСКА набрал 36 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. При этом у занимающих первое и третье места «Зенита» (40) и «Краснодара» (35) остаётся по игре в запасе. Сине-бело-голубые сегодня сыграют со «Спартаком», а «быки» — с «Локомотивом».