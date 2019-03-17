Щенсны: Уилшир так напился на моей свадьбе, что мы нашли его спящим в кустах

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны охарактеризовал бывших партнёров по лондонскому «Арсеналу». В интервью польским журналистам для YouTube-канала Foot Truck Щенсны рассказал, чем ему запомнились бывшие одноклубники. Например, он рассказал, что считает английского полузащитника Джека Уилшира одним из лучших друзей.

«Уилшир — мой лучший друг наравне с Гжегожем Крыховяком. На моей свадьбе он так напился, что мы искали его повсюду в течение двух часов. Затем мы нашли Джека спящим в кустах. К сожалению, он получил травму, которую в итоге так и не сумел залечить. Она приводила к новым повреждениям. Он является одним из самых талантливых игроков, из которых я встречал. Но из-за травмы он теперь играет за «Вест Хэм Юнайтед», а не за большой европейский клуб», — сказал Щенсны.