Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Дженоа» — «Ювентус». 17 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Щенсны: Уилшир так напился на моей свадьбе, что мы нашли его спящим в кустах

Щенсны: Уилшир так напился на моей свадьбе, что мы нашли его спящим в кустах
Футбол / Англия

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны охарактеризовал бывших партнёров по лондонскому «Арсеналу». В интервью польским журналистам для YouTube-канала Foot Truck Щенсны рассказал, чем ему запомнились бывшие одноклубники. Например, он рассказал, что считает английского полузащитника Джека Уилшира одним из лучших друзей.

«Уилшир — мой лучший друг наравне с Гжегожем Крыховяком. На моей свадьбе он так напился, что мы искали его повсюду в течение двух часов. Затем мы нашли Джека спящим в кустах. К сожалению, он получил травму, которую в итоге так и не сумел залечить. Она приводила к новым повреждениям. Он является одним из самых талантливых игроков, из которых я встречал. Но из-за травмы он теперь играет за «Вест Хэм Юнайтед», а не за большой европейский клуб», — сказал Щенсны.

Щенсны: Глеб мог бы добиться большего, но он любил выпить
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент