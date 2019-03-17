Гацкан: тяжёлый матч, но против «Рубина» никогда не бывает легко

Капитан «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0).

«Тяжёлый матч, но против «Рубина» никогда не бывает легко. Первый тайм получился скомканным, но в перерыве тренерский штаб дал нам несколько советов и всё наладилось. Забили красивые голы и добились важной победы. Поздравляем всех с этим успехом! Уверен, что теперь нам будет легче психологически. Будем стараться догнать лидирующую группу.

Первый гол? Получил мяч от Паршивлюка на нашей половине поля и отдал длинную передачу в зону, где должен был быть Элдор. Дальше было красиво –классный пас пяткой и удар Ромы. Ерёменко – большой профессионал, который реализует такие моменты. Отметил бы и второй мяч. Он получился на загляденье.

Матч с «Уралом»? Хотел бы обратиться к болельщикам и пригласить их на этот матч. Поверьте, нам нужна ваша поддержка на «Ростов Арене». Очень ждём вас на трибунах и постараемся порадовать», — приводит слова Гацкана пресс-служба ростовчан.

Кафанов: в первом тайме «Рубин» играл почти образцово