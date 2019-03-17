Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Дженоа» — «Ювентус». 17 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Ерёменко и спасение Граната — в видеообзоре матча «Рубин» — «Ростов»

Дубль Ерёменко и спасение Граната — в видеообзоре матча «Рубин» — «Ростов»
Футбол / РПЛ

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал «Ростов». Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Ростова-на-Дону.

Автором первого мяча стал полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко, отправивший мяч в ворота «Рубина» на 83-й минуте после передачи нападающего Эльдора Шомуродова. В конце игры Ерёменко оформил дубль, голевой пас отдал хавбек Ивелин Попов.

Видео доступно на канале Премьер-Лиги в Rutube.

«Ростов» прервал серию без побед в чемпионате России, которая состояла из семи матчей. Ранее команда Валерия Карпина пять раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Для «Рубина» этот проигрыш стал вторым кряду.

«Ростов», набрав 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Рубин» (28) — седьмое.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент