Президент «Зенита»: опыт Жиркова будет полезен для сборной России

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вызов защитника Юрия Жиркова в сборную России.

«Всегда хорошая новость, когда спортсмен не только хочет вернуться в сборную, но и может это сделать исходя из своей спортивной формы. Юрий Жирков очень важный игрок для «Зенита», с его опытом и физической формой он будет полезен в сборной России на своей позиции левого защитника, ведь эта позиция дефицитная в России. Он оценил своё состояние, готов играть за национальную команду, это очень важно.

Мы всегда гордились, гордимся и будем гордиться, если наши игроки будут выступать за сборную России. Думаю, если бы Юрий был заявлен на Лигу Европы, он тоже помог бы команде», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

В воскресенье, 17 марта, сборная России начнёт подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы — 2020 с Бельгией и Казахстаном, которые пройдут 21 и 24 марта.