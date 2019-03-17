Победный гол Ройса в ворота «Герты» — в видеообзоре матчей Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» одержала победу в выездном матче 26-го тура Бундеслиги с «Гертой». Встреча проходила в Берлине и завершилась со счётом 3:2.



Уже на 4-й минуте отличился полузащитник хозяев Саломон Калу, однако вскоре гости смогли отыграться усилиями Томаса Делейни. На 35-й минуте Калу вновь вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. В самом начале второго тайма Дан-Аксель Загаду восстановил равновесие на табло. Решающий мяч забил форвард дортмундцев Марко Ройс, поразивший ворота Руне Ярстейна в компенсированное время.



С 85-й минуты «Герта» играла в меньшинстве, поскольку Джордан Торунарига получил второй «горчичник». А на 95-й минуте прямую красную карточку заработал его партнёр по команде Ведад Ибишевич, со злости бросивший мяч в голкипера соперников.



«Боруссия» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая «Баварию» на три очка, но у мюнхенцев есть игра в запасе. «Герта» располагается на 10-й строчке.



В других матчах тура «Вольфсбург» разгромил «Фортуну» со счётом 5:2, а «Шальке-04» уступил «РБ Лейпцигу» (0:1).