«Уфа» — «Ахмат»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 17 марта, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Уфа» – «Ахмат» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Мосякин и Константин Шаламберидзе. В роли резервного рефери выступит Евгений Турбин.



«Уфа» набрала 16 очков и располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (24) — на 10-м месте.