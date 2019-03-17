Погребняк: смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России

Нападающий «Урала» и бывший игрок сборной России Павел Погребняк признался, что не видит смысла в натурализации игроков. Также нападающий отметил игрока «Краснодара» Ари, который получил российский паспорт и начал выступать за национальную команду России.

«Отношусь к натурализации в сборной отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев», — приводит слова Погребняка «Комсомольская правда».

Погребняк выступал в составе сборной России с 2006 по 2012 год. Нападающий принял участие в 33 матчах национальной команды и забил 8 голов.