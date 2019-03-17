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«Барселона» вновь интересуется Гризманном

«Барселона» вновь интересуется Гризманном
Футбол / Испания

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может покинуть мадридскую команду по окончании текущего сезона, сообщает L’Equipe.

По информации источника, интерес к 27-летнему французскому футболисту вновь проявляет «Барселона». Сообщается, что каталонский клуб уже контактировал с представителями Гризманна по поводу возможного трансфера. Игрок задумался о продолжении карьеры в другом клубе после вылета «Атлетико» из Лиги чемпионов.

Напомним, в 2018 году «Барселона» уже пыталась приобрести Гризманна, однако французский форвард принял решение остаться в мадридской команде, за которую выступает с 2014 года.

Действующий контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне французский игрок принял участие в 28 матчах в чемпионате Испании, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

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