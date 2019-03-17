Погребняк: АПЛ загубила наших игроков? Думаю, каждый мечтал о карьере Аршавина

Нападающий «Урала» и бывший игрок сборной России Павел Погребняк отметил, что не считает, будто в английском чемпионате были загублены карьеры многих российских звёзд футбола.



«Что значит английская лига загубила наших звёзд? Думаю, каждый бы мечтал о такой карьере, как у Аршавина или Павлюченко. Так что не совсем правильно так думать.



Естественно, что, приезжая в другую страну, мы сталкиваемся с другими условиями и менталитетом. Если приспосабливаешься ко всем правилам, то становишься своим. У Андрея как раз это неплохо получилось. У Павлюченко бы тоже, если бы не чемпионат Европы 2012 года. Роман же уехал из Англии в московский «Локомотив» только для того, чтобы получать игровую практику. А у Юрия Жиркова в «Челси» не пошло не из-за игровых качеств. Английская жизнь просто не для него, как он говорил. А Билялетдинов приезжал на короткий срок. Так что с этим мнением, что кто-то и что-то губил, я не согласен.



В 2008 году мы провели плодотворно чемпионат Европы, и в итоге много кто разъехался из сборной в ведущие лиги. Посмотрите, что сейчас творится. Уехал только один Александр Головин. Да и то куда. Только во Францию. Да, Смолов мог уехать в английскую Премьер-лигу, но не сделал этого. И теперь ему, наверное, придётся доживать футбольную карьеру в чемпионате России», — приводит слова Погребняка «Комсомольская правда».

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