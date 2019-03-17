Нобоа: «Зенит» точно будет готов к матчу со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от возвращения на поле после травмы, а также рассказал, чего ожидает от матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком».



«На первых минутах после возвращения очень сильно переживал, испытывал массу эмоций. Хотелось и плакать, и радоваться одновременно. В итоге всё прошло хорошо — боли не было. Во-первых, важно, что мы одержали победу в матче с «Уфой». Во-вторых, что я в какой-то степени снова почувствовал себя футболистом. Конечно, полгода не играл, всё почти заново. Чувствую, что сыграл неплохо, но точно могу делать это лучше. Со временем всё образуется.



Матч со „Спартаком“ — это встреча с принципиальным соперником. Они идут на четвёртом месте, так что тоже хотят заработать очки. Успеем ли восстановиться? «Зенит» — это команда, которая всегда играет в еврокубках, так что мы привыкли к такому графику. Мы точно будем готовы», — приводит слова Нобоа пресс-служба «Зенита».



Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 17 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.