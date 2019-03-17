«Спартак» перед матчем с «Зенитом» представил видео о покорении волн

Московский «Спартак» представил ролик под названием «На каждую волну найдётся покоритель» к домашнему матчу 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Клуб из Санкт-Петербурга в начале нынешнего сезона объявил о старте кампании «Идёт волна».

Видео доступно на канале «Спартака» в YouTube.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 17 марта, и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит», набрав 40 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Спартак» (32) занимает четвёртое место.

Напомним, в первом круге нынешнего сезона Премьер-Лиги «Зенит» и «Спартак» сыграли в Санкт-Петербурге. Матч состоялся 2 сентября 2018 года и завершился со счётом 0:0.