«Локомотив» — «Краснодар»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 17 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» – «Краснодар» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым. Ассистентами главного судьи станут Алексей Лунёв и Владислав Назаров. В роли резервного рефери выступит Алексей Еськов.



«Локомотив» набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (35) — на 3-м месте в таблице РПЛ.