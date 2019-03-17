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«Локомотив» — «Краснодар»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

«Локомотив» — «Краснодар»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ

Сегодня, 17 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» – «Краснодар» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым. Ассистентами главного судьи станут Алексей Лунёв и Владислав Назаров. В роли резервного рефери выступит Алексей Еськов.

«Локомотив» набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (35) — на 3-м месте в таблице РПЛ.

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