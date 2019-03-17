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Погребняку грозит дисквалификация за высказывание про темнокожих игроков

Погребняку грозит дисквалификация за высказывание про темнокожих игроков
Футбол / РПЛ

Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов прокомментировал высказывание нападающего «Урала» Павла Погребняка о темнокожих игроках в сборной России.

«Сегодня служба мониторинга прислала статью в «КП» с интервью Павла. Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame.

Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока.

Несомненно, РФС будет в ближайшее время рассматривать этот вопрос и будет принято решение. По регламенту Комитета по этике возможны санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации футболиста», — сказал Баранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Погребняк: смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России
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