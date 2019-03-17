Директор «Енисея»: обвинения Аленичева? Это ложь, за свои слова нужно отвечать

Директор красноярского «Енисея» Денис Рубцов на встрече с болельщиками ответил на обвинения в свой адрес со стороны главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Ранее 46-летний специалист заявил, что Рубцов организовал провокацию против него и членов его штаба.

«У побед очень много отцов. Но когда возникают трудности, мало кто может взять на себя ответственность и признать свою неправоту. Мы не собираемся отвечать по принципу «сам дурак».

Что касается публикаций в прессе нашего тренера, каждый понимает, что нужно отвечать за свои слова, это ведь ложь. Нельзя врать на всю страну. Тем более когда ты находишься на работе.

У всех, кто трудится в клубе, свои задачи: руководство должно исполнять контрактные обязательства, что мы и делаем, а тренерский штаб — готовить команду к матчам. У нас созданы все условия, чтобы люди думали только о футболе», — приводит слова Рубцова «Спорт-экспресс».