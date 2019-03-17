Парфёнов: дисквалификация Погребняка? Полная ерунда, есть много других проблем

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов отметил, что считает ерундой возможную дисквалификацию нападающего екатеринбургской команды Павла Погребняка за высказывание о темнокожих игроках в сборной России.

«Дисквалификация Погребняка за высказывание против темнокожих игроков в сборной России? Полная ерунда, не знаю, как ещё это комментировать. Для меня потеря любого игрока важна, но здесь вообще непонятно, что это за решение. Достаточно других проблем, на которые стоит обратить внимание. Эта история 100% не стоит такого внимания и отдельного рассмотрения. Что касается слов Погребняка, то мои игроки – взрослые люди, они знают, что говорят», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.