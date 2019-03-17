«Спартак» — «Зенит»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 17 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Максим Гаврилин. В роли резервного рефери выступит Алексей Матюнин.



«Зенит» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (32) — на 4-м месте в таблице РПЛ.