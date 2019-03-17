Гамула: за что наказывать Погребняка? Он никого не обозвал, высказал своё мнение

Бывший наставник «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал новость о возможной дисквалификации нападающего «Урала» Павла Погребняка за высказывание о темнокожих футболистах в сборной России.



«Погребняка могут наказать? А за что его наказывать? Он никого не обозвал, высказал своё мнение. Назвал темнокожим и назвал. Наказывать за такое — полнейший бред. А темнокожие в России — это нормально. У нас же есть такие футболисты, у которых мама русская и так далее. Того же Идову можно вспомнить. А наказывать Погребняка — это будет нонсенс. Он нормальный человек, высказал своё мнение. Что теперь, запретить вообще разговаривать? Он же никого не оскорбляет», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Погребняку грозит дисквалификация за высказывание про темнокожих игроков