Рейнгольд: если «Зенит» проиграет «Спартаку», для них это будет караул

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые на своём поле сыграют с «Зенитом».

«Фаворитом в сегодняшнем матче будет «Спартак», но только из-за домашнего поля, болельщики их погонят вперёд. В остальном игра будет до гола — тяжело забить будет обеим командам.

«Спартак» и «Зенит» сейчас не в порядке и по игровым, и по физическим качествам. Они играют неровно, «Зенит» вообще провалил Лигу Европы. Если проиграют «Спартаку», для них это будет караул, соперники подберутся очень близко.

Думаю, выиграет тот, кто покажет характер, мастерство и класс надо отложить в сторону. В этом «дерби» на первый план выходит характер, нужна сумасшедшая самоотдача и желание выиграть. У кого этого будет больше, тот и победит», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 17 марта, и начнётся в 19:00 мск.