Виллаш-Боаш пожелал удачи «Зениту» и Семаку в преддверии матча со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш пожелал удачи петербургскому клубу и наставнику команды Сергею Семаку в преддверии матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».



«Удачи, „Зенит“. Удачи, Сергей Семак», — написал Виллаш-Боаш на странице в «Инстаграме».

Виллаш-Боаш работал главным тренером российского «Зенита» с 2014 по 2016 год. Он также возглавлял португальский «Порту», английский «Тоттенхэм Хотспур» и китайский «Шанхай СИПГ».



Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 17 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Зенит» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (32) — на 4-м месте в таблице РПЛ.