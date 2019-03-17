Беляев — о вызове в сборную России: просто был сосредоточен на своей работе

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев поделился впечатлениями от вызова в сборную России. Напомним, сегодня, 17 марта подопечные Станислава Черчесова начали подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с Бельгией и Казахстаном.



«Ожидал ли, что вызовут? Просто был сосредоточен на своей работе. Вызвали, приятно. Корреспондент позвонил, из „Чемпионата“ вроде. Я думал, что он хочет комментарий по поводу предыдущего матча, с „Ростовом“, получить, а оказалось, поздравляют с вызовом.



В Новогорске бывал уже — и за молодёжную сборную, и за юношескую. Всё мне здесь знакомо. Конечно, все в команде пожелали удачи. Выиграли у „Енисея“, и на хорошей, позитивной волне прибыл в расположение сборной России», — сказал Беляев в интервью пресс-службе национальной команды.



Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта. Встреча Казахстан — Россия пройдёт 24 марта.

Черчесов объяснил вызов Беляева в сборную России