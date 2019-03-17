Ахметов: готов к пыткам со стороны Дзюбы в сборной России

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от прибытия в расположение сборной России. Напомним, сегодня, 17 марта, подопечные Станислава Черчесова начали подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с Бельгией и Казахстаном.



«Что касается здоровья, ничего не беспокоит. Всё хорошо, работаю в полном режиме. Эмоции после вызова в сборную России испытал самые положительные, очень рад. Буду оправдывать оказанное доверие и доказывать, что достоин быть здесь на каждой тренировке.



Вдвойне приятно было приезжать в сборную после победы. Это придаёт дополнительной уверенности и новый импульс. Готов ли к пыткам со стороны Дзюбы? Думаю, да», — сказал Ахметов в интервью пресс-службе сборной России.

Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта. Встреча Казахстан — Россия пройдёт 24 марта.