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Ахметов: готов к пыткам со стороны Дзюбы в сборной России

Ахметов: готов к пыткам со стороны Дзюбы в сборной России
Футбол / Сборная России

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от прибытия в расположение сборной России. Напомним, сегодня, 17 марта, подопечные Станислава Черчесова начали подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с Бельгией и Казахстаном.

«Что касается здоровья, ничего не беспокоит. Всё хорошо, работаю в полном режиме. Эмоции после вызова в сборную России испытал самые положительные, очень рад. Буду оправдывать оказанное доверие и доказывать, что достоин быть здесь на каждой тренировке.

Вдвойне приятно было приезжать в сборную после победы. Это придаёт дополнительной уверенности и новый импульс. Готов ли к пыткам со стороны Дзюбы? Думаю, да», — сказал Ахметов в интервью пресс-службе сборной России.

Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта. Встреча Казахстан — Россия пройдёт 24 марта.

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