«Локомотив» проиграл «Краснодару» в матче молодёжного первенства

В матче 20-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча состоялась на стадионе «Сансан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



В составе «Краснодара» голами отметились полузащитник Сергей Петерсон и нападающий Руслан Рзаев, который оформил дубль в этой встрече. Хозяева забили единственный гол на 5-й минуте матча. Таким образом, «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в молодёжном первенстве России до 10 матчей.



«Краснодар» набрал 39 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. Московский «Локомотив» (36) — на 5-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является московский ЦСКА, набравший 49 очков в 20 матчах.