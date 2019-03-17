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«Локомотив» проиграл «Краснодару» в матче молодёжного первенства

«Локомотив» проиграл «Краснодару» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

В матче 20-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча состоялась на стадионе «Сансан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Краснодара» голами отметились полузащитник Сергей Петерсон и нападающий Руслан Рзаев, который оформил дубль в этой встрече. Хозяева забили единственный гол на 5-й минуте матча. Таким образом, «Краснодар» продлил беспроигрышную серию в молодёжном первенстве России до 10 матчей.

«Краснодар» набрал 39 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. Московский «Локомотив» (36) — на 5-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является московский ЦСКА, набравший 49 очков в 20 матчах.

Россия - Молодёжное первенство. 20-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 11:30 МСК
Локомотив-мол.
Москва
1 : 3
Краснодар-мол.
Краснодар
0:1 – Рзаев – 3, 1:1 – – 5, 1:2 – Рзаев – 61, 1:3 – Петерсон – 69
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