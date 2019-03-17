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Погребняк: ничего не имею против темнокожих игроков, никого не хотел обидеть

Погребняк: ничего не имею против темнокожих игроков, никого не хотел обидеть
Футбол / РПЛ

Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал своё высказывание о темнокожих футболистах в сборной России. Ранее российский форвард отметил, что не видит смысла в натурализации игроков. Сообщалось, что Погребняку может грозить дисквалификация за данное высказывание.

«В свое время я играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Вот и всё. Я никого не хотел обидеть», — цитирует Погребняка Sport24.

Погребняк выступал в составе сборной России с 2006 по 2012 год. Нападающий принял участие в 33 матчах национальной команды и забил 8 голов.

Погребняку грозит дисквалификация за высказывание про темнокожих игроков
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