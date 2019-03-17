Сегодня, 17 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию и видеотрансляцию этой встречи.



«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: как завершится матч «Спартак» — «Зенит»?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Максим Гаврилин. В роли резервного рефери выступит Алексей Матюнин.



Петербургский «Зенит» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» (32) — на 4-м месте в таблице РПЛ.