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«Бетис» — «Барселона». 17 марта. Смотреть онлайн
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22:35 Мск
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Как завершится матч «Спартак» — «Зенит»?

Как завершится матч «Спартак» — «Зенит»?
Футбол / РПЛ

Сегодня, 17 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию и видеотрансляцию этой встречи.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: как завершится матч «Спартак» — «Зенит»?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Максим Гаврилин. В роли резервного рефери выступит Алексей Матюнин.

Петербургский «Зенит» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» (32) — на 4-м месте в таблице РПЛ.

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